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1 час назад

Онколог Полянский назвал факторы, вызывающие рак поджелудочной железы

Мария Иглина

Врач-онколог Владимир Полянский перечислил пристрастия человека, которые провоцируют развитие рака поджелудочной железы. Об этом сообщает News.ru.

Названы факторы, вызывающие рак поджелудочной железы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, медик назвал употребление алкоголя в любых количествах, курение, неправильное питание:

"Их влияние на орган изучены досконально и достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии".

Также Полянский рекомендует отказаться от жирной и жареной пищи.

Врач объяснил, какие напитки могут убить клетки и привести к раку

Онколог отметил, что негативным фактором могут выступать и гены. Если в семье у кого-то был рак поджелудочной железы, то риски возрастают.

Симптомы болезни сложно распознать: если опухоль растет в головке железы, то у пациента развивается желтуха, в других случаях симптомы могут отсутствовать полностью, объяснил медик.

Ранее ученые назвали способ снизить развитие диабета.

Новости,Владимир Полянский,
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