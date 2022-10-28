Названы факторы, вызывающие рак поджелудочной железы

Врач-онколог Владимир Полянский перечислил пристрастия человека, которые провоцируют развитие рака поджелудочной железы. Об этом сообщает News.ru.

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В первую очередь, медик назвал употребление алкоголя в любых количествах, курение, неправильное питание:

"Их влияние на орган изучены досконально и достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии".

Также Полянский рекомендует отказаться от жирной и жареной пищи.

Онколог отметил, что негативным фактором могут выступать и гены. Если в семье у кого-то был рак поджелудочной железы, то риски возрастают.

Симптомы болезни сложно распознать: если опухоль растет в головке железы, то у пациента развивается желтуха, в других случаях симптомы могут отсутствовать полностью, объяснил медик.