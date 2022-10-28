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1 час назад

Ученые назвали способ снизить развитие диабета

Мария Иглина

Команда специалистов из Университета Тулейна рассказала, что снизить риск диабета можно при соблюдении определенной диеты. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые назвали способ снизить развитие диабета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ходе эксперимента участники были разделены на две группы. В первой должны были придерживаться низкоуглеводной диеты, а вторая питалась как обычно.

В первой выборке в диете жиры составляли примерно половину калорий и в основном были представлены мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, содержащимися в таких продуктах, как оливковое масло и орехи.

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Спустя шесть месяцев у участников были проанализированы показатели крови. Ученым удалось выяснить, что в первой группе наблюдалось большее снижение гемоглобина A1c — биомаркер уровня сахара. Также добровольцы из этой группы похудели и имели более низкий уровень глюкозы на голодный желудок.

Ранее диетолог объяснил причины болей после приема пищи.

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