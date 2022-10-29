В чем особенность телемедицинских консультаций с врачом?

Жители России все чаще пользуются телемедицинскими услугами. Так называют онлайн-приемы врачей, в ходе которых пациент может задать врачу интересующие его вопросы не выходя из дома. Конечно, у оффлайн-приема есть свои недостатки, однако плюсов все-таки больше, чем минусов. О телемедицине подробно рассказало в своем материале издание Daily Moscow.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Так, среди плюсов онлайн-обращения к врачу: доступность (можно связаться с врачом, находясь в любом месте), экономия времени, экономия денег (очные консультации со специалистами стоят дороже). По статистике сервиса для врачей и пациентов «НаПоправку», около 80% всех телемедицинских обращений успешно решаются без очного приема.

«Пациенты могут задавать вопросы, консультироваться, запрашивать второе мнение после назначенного лечения, расшифровывать результаты анализов и многое другое», - пояснила руководитель телемедицинского сервиса «НаПоправку» Мария Стрелина.