Диетолог объяснил причины болей после приема пищи

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что некоторые люди испытывают боли после приема пищи. В беседе с радио Sputnik он дал ответ, почему так происходит.

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Так, по словам медика, тупые ноющие головные боли, боли в глазных яблоках, в затылке характерны для обострения гипертонической болезни. На это может повлиять злоупотребление продуктами, повышающими артериальное давление.

Также причинами болей может стать употребление острой или кислой пищи:

"Острая пища, в частности специи, перец, а также кислая пища, например лимон, яблоки, фруктовые соки, кисломолочные продукты, могут вызывать боли под ложечкой, так называемые эпигастральные боли в верхнем этаже брюшной полости, чаще всего посередине".

А боли, возникающие после употребления выпечки или жирной пищи могут быть причиной нарушения в работе желчного пузыря или поджелудочной железы, заявил Гинзбург.