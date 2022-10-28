Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти

Медсестра хосписа под ником @hospicenursejulie раскрыла способ избавиться от страха смерти. В ролике, опубликованном в TikTok, она посоветовала людям, которые испытывают страх когда-то умереть, вслух проговаривать свои переживания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Я медсестра хосписа, которая больше не боится смерти. Это простое упражнение, которое пригодится каждому», — объяснила @hospicenursejulie.

Специалистка отметила, что отказ признавать страх перед неизвестным, который есть у каждого и является нормальным, может только усилить его.

«Сядьте рядом с человеком, которому доверяете, сосредоточьтесь и расскажите ему о своих страхах. Я боюсь оставить своих детей, я боюсь того, что может произойти после моей смерти, я боюсь умереть, я не хочу умирать», — описала медсестра упражнение.

Женщина подчеркнула, что в ответ собеседник говорящего должен просто выслушать все его переживания, чувства и страхи и согласиться с ним.

«Разделять боль с людьми, которым вы доверяете, поможет уменьшить страх. Признание страха смерти также его уменьшает», — рассказала @hospicenursejulie.