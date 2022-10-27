Малышева развеяла главный миф о вреде алкоголя

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с коллегами кардиологом Германом Гандельманом и иммунологом Андреем Продеусом развеяла один из главных мифов об алкоголе. Подробнее эксперты рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

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Так, по словам медиков, главной причиной возникновения цирроза печени является вовсе не употребление спиртным=х напитков, а ожирение. Эксперты объяснили, что в холодное время года люди, как правило, перестают двигаться и начинают переедать:

"Это бьет напрямую по печени и вызывает жировую дистрофию печени".

А вот уже второй причиной развития цирроза врачи назвали частое употребление спиртного. Продеус заявил, что алкоголь разрушает клетки печени, и она перестает выполнять свою функцию.