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1 час назад

Врач Малышева развеяла главный миф о вреде алкоголя

Мария Иглина

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с коллегами кардиологом Германом Гандельманом и иммунологом Андреем Продеусом развеяла один из главных мифов об алкоголе. Подробнее эксперты рассказали в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале, выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева развеяла главный миф о вреде алкоголя
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медиков, главной причиной возникновения цирроза печени является вовсе не употребление спиртным=х напитков, а ожирение. Эксперты объяснили, что в холодное время года люди, как правило, перестают двигаться и начинают переедать:

"Это бьет напрямую по печени и вызывает жировую дистрофию печени".

А вот уже второй причиной развития цирроза врачи назвали частое употребление спиртного. Продеус заявил, что алкоголь разрушает клетки печени, и она перестает выполнять свою функцию.

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Кроме этого, жирная пища с алкоголем часто употребляется одновременно, добавили медики.

Ранее был создан препарат, который одним уколом помогает сбросить до 10% веса.

Новости,Андрей Продеус,Елена Малышева,Первый канал,
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