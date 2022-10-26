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2 часа назад

Ученые назвали лучший возраст для отказа от курения

Мария Иглина

Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что лучше всего бросать курить до 35 лет. Работа ученых опубликована в журнале Jama Network Open.

Ученые назвали лучший возраст для отказа от курения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В ходе исследования авторами были проанализированы данные Национального опросного обследования здоровья, а также Национальный индекс смертности. Среди данных 550 тысяч взрослых американцев, которые проходили опросы в период с 1997 по 2018 год, были как люди, завязавшие с пагубной привычкой, так и курильщики и люди, выкурившие менее 100 сигарет на протяжении всей жизни.

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Выяснилось, что по сравнению с теми, кто никогда не курил, среди курильщиков оказался гораздо более высокий уровень смертности. Среди причин были как рак, так и сердечно-сосудистые заболевания и болезни легких.

А у бросивших курить до 45 лет этот риск был снижен на 90 процентов, у бросивших до 35 лет был близок к тем, кто никогда не курил, и был выше на 21 процент, чем у некурящих.

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