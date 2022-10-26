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1 час назад

Терапевт Хухрев рассказал о противопоказаниях при боли в груди

Мария Иглина

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что при боли в груди не стоит заниматься самолечением и физической активностью. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

Терапевт рассказал о противопоказаниях при боли в груди
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, при болях в груди не рекомендуется делать резкие телодвижения, идти в баню или на спорт. Дело в том, что физические нагрузки могут привести к инфаркту:

"Если у человека развилась стенокардия, его с большей вероятностью может настигнуть инфаркт. Особенно если есть бляшка в коронарной артерии, а человек начнет разгонять пульс".

Говоря о самолечении при болях в груди, эксперт отметил, что некоторые лекарства, в частности обезболивающие, могут навредить здоровью.

Врач заявила, что анемия может привести к патологиям сердца

Хухрев рекомендует обратиться к специалист, который сможет установить причину болей, а также назначить необходимое лечение.

Ранее были названы тревожные симптомы болезни печени.

Новости,Алексей Хухрев,
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