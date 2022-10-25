Врачи спасли кисть девушке, чья рука попала в мясорубку

В Подмосковье врачи спасли кисть девушке, рука которой застряла в электрической мясорубке: почти все ее пальцы сломаны и частично перемолоты, сообщается в Telegram-канале "Baza".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По неизвестной причине кисть 26-летней девушки застряла в электрической мясорубке во время работы прибора. В шоковом состоянии потерпевшая была доставлена в местную больницу. Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые процедуры, оказалось, что почти все пальцы ее левой руки сломаны и частично перемолоты.