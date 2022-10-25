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38 минут назад

В Подмосковье врачи смогли спасти кисть девушке, рука которой застряла в мясорубке

Газета.Ruиещё 1

В Подмосковье врачи спасли кисть девушке, рука которой застряла в электрической мясорубке: почти все ее пальцы сломаны и частично перемолоты, сообщается в Telegram-канале "Baza".

Врачи спасли кисть девушке, чья рука попала в мясорубку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По неизвестной причине кисть 26-летней девушки застряла в электрической мясорубке во время работы прибора. В шоковом состоянии потерпевшая была доставлена в местную больницу. Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые процедуры, оказалось, что почти все пальцы ее левой руки сломаны и частично перемолоты.

Травматологи и анестезиологи три часа проводили необходимые медицинские вмешательства, в результате которых удалось спасти не только кисть девушки, но и все ее пальцы. Сейчас поврежденная конечность полностью обработана. Для ее восстановления врачи установили на руке специальный аппарат, который поможет облегчить этот процесс. Ранее в Томске врачи пришили годовалому мальчику пальцы, которые были отрезаны мясорубкой.

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