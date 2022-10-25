Доктор Абакумов рассказал, откуда брать силы на жизнь

Врач доказательной медицины Олег Абакумов уверен, что иногда стресс бывает даже полезным, но не в тех случаях, когда он становится хроническим. Человек должен научиться бороться со стрессовыми состояниями. Доктор дает свои советы, которые могут пригодиться в этой нелегкой борьбе.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Если вы просыпаетесь уставшая, у вас под глазами мешки, кусаете губы до крови, на работе сдираете с ногтей свой новенький шеллак, а к вечеру начинает тошнить от усталости, новости в телефоне прибавляют тревоги, боитесь засыпать и мучаетесь от бессонницы, то вам однозначно нужна помощь. Стресс начал жрать вас без соли, и он прямо сейчас наносит удары по вашему организму», - отмечает врач.

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Заметить стрессовое состояние организма можно по выпадающим волосам, проблемам с кожей, увеличению или снижению веса, ломким ногтям, постоянным болям в голове. Нередко приходит и так называемая «медвежья болезнь», когда необычно частыми становятся походы в туалет.

Такие факторы весьма неприятно влияют на повседневную жизнь и работоспособность. Но работать надо, каждое утро приходится выдвигаться на место труда, стараться для семьи и воспитывать детей...

«Силы на это вам может дать только ваш организм! Никаких чудодейственных успокоительных нет. Лучшее успокоительное — ваше здоровье. С чего можно начать? С иммунитета. А иммунитет у нас где? В кишечнике. Все бактерии тусуются там не просто так, и не просто так я говорю вам, что за микрофлорой кишечника нужно следить», - говорит Абакумов.

Именно микрофлора играет большую роль в переваривании пищи и усвоении полезных элементов, к которым можно прежде всего отнести кальций, магний и железо. В кишечнике производится основная часть витаминов для организма, включая фолиевую кислоту, витамин К и витамины группы В. Роль витаминов В очень высока при борьбе с повышенной тревожностью и стрессом. Микрофлора кишечника первой встречает инфекции на слизистых и противостоит заболеваниям. А отсюда — состояние иммунитета, который должен быть на высоком уровне. Совет доктора о поддержании микрофлоры кишечника в порядке короткий, но действенный.