Анальные трещины и варикоз: к чему приводит долгое сидение за компьютером

«При длительном сидении за компьютером происходит застой крови в малом тазу и в нижней части туловища в целом, в том числе в ногах. Кровь движется под действием силы тяжести вниз и при сокращении мышц вверх. При сидении мышцы не совершают сокращений, соответственно при длительной такой работе их сила уменьшается, и они перестают эффективно работать, в том числе качать кровь», — пояснил специалист.