Анальные трещины и варикоз: к чему приводит долгое сидение за компьютером

Врач-колопроктолог и кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал, чем опасно для здоровья продолжительное сидение за компьютером.
«При длительном сидении за компьютером происходит застой крови в малом тазу и в нижней части туловища в целом, в том числе в ногах. Кровь движется под действием силы тяжести вниз и при сокращении мышц вверх. При сидении мышцы не совершают сокращений, соответственно при длительной такой работе их сила уменьшается, и они перестают эффективно работать, в том числе качать кровь», — пояснил специалист.
Он отметил, что из-за сидячего образа жизни могут появиться следующие симптомы: запоры, ощущение неполного опорожнения и желание посидеть подольше во время похода в туалет. Если вы такое заметили можно идти к проктологу.
«Дальше появляется зуд в области ануса, может развиться кровотечение после стула. Также начинают появляться геморроидальные узлы: сначала после стула, а потом и после физической нагрузки», — добавил Гаврилов.
Также сидение за компьютером чревато варикозом. Чтобы это предотвратить, следует чаще гулять, а во время работы периодически вставать со стула и ходить.
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