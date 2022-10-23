Вирусолог оценил риск вспышки лихорадки Эбола в России

Появление в России зараженного лихорадкой Эбола человека не повлечет за собой распространение заболевания в стране. Такое мнение высказал вирусолог, научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

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Специалист полагает, что вспышки в стране не будет, поскольку лихорадку достаточно быстро локализуют.

"Если такой случай [завоза] будет, он будет очень быстро локализован. То есть, скажем, никакой эпидемии или какой-то серьезной вспышки этого заболевания у нас не будет", – сказал Зверев.

Вместе с тем он допустил, что кто-то может прибыть в РФ уже зараженным и заболеть позже, но и в этой ситуации эксперт не видит эпидемических рисков. Об этом пишет ТАСС.