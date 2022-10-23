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2 часа назад

Врачи показали, что противопаразитарный препарат ивермектин не эффективен при COVID-19

Газета.Ruиещё 2

Команда ученых во главе с Институтом клинических исследований Дьюка доказала, что противопаразитарное лекарство ивермектин не имеет эффекта при лечении COVID-19 и не ускоряет время выздоровления у пациентов с легкими и умеренными инфекциями. Предварительные результаты продолжающегося клинического испытания опубликованы в JAMA.

Противопаразитарный препарат не эффективен при COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ивермектин, который используется во всем мире для лечения глистных инвазий человека и паразитарных инфекций животных, ранее было предложено использовать для лечения COVID-19 после того, как исследование 2020 года показало его противовирусную активность in vitro. На сегодняшний день отсутствуют доказательства эффективности ивермектина при реальном лечении пациентов.

В новом исследовании принял участие 1591 пациент с COVID-19 в возрасте 30 лет и старше с 23 июня 2021 года по 4 февраля. Период исследования охватывал время преобладания вариантов "дельта" и "омикрон". Участники были случайным образом распределены для получения ивермектина по 400 микрограммов на килограмм (817 пациентов) или плацебо (774 пациента) в течение 3 дней.

Средний возраст составлял 48 лет, а среднее время от появления симптомов до получения исследуемого препарата составило 6 дней. Обе группы выздоровели за 12-13 дней. Нежелательные явления были редкими, а их частота почти не отличались. Отсутствовали значимые отличия также и в частоте госпитализаций или смертей.

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