Противопаразитарный препарат не эффективен при COVID-19

Команда ученых во главе с Институтом клинических исследований Дьюка доказала, что противопаразитарное лекарство ивермектин не имеет эффекта при лечении COVID-19 и не ускоряет время выздоровления у пациентов с легкими и умеренными инфекциями. Предварительные результаты продолжающегося клинического испытания опубликованы в JAMA.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ивермектин, который используется во всем мире для лечения глистных инвазий человека и паразитарных инфекций животных, ранее было предложено использовать для лечения COVID-19 после того, как исследование 2020 года показало его противовирусную активность in vitro. На сегодняшний день отсутствуют доказательства эффективности ивермектина при реальном лечении пациентов.

В новом исследовании принял участие 1591 пациент с COVID-19 в возрасте 30 лет и старше с 23 июня 2021 года по 4 февраля. Период исследования охватывал время преобладания вариантов "дельта" и "омикрон". Участники были случайным образом распределены для получения ивермектина по 400 микрограммов на килограмм (817 пациентов) или плацебо (774 пациента) в течение 3 дней.