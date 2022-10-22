Некоторые пищевые привычки способствуют развитию слабоумия

Портал рассказывает о трёх пищевых привычках людей, приводящих к деменции.
По статистике, 35% случаев деменции у пожилых людей вызваны их образом жизни, в том числе — нездоровыми пищевыми привычками, пишет портал "ИноСМИ". Блюда с высоким содержанием углеводов повышают устойчивость организма к инсулину и уменьшает метаболизм глюкозы, что приводит к развитию воспалений, нарушающих работу мозга.
Также риск развития деменции повышает употребление слишком солёной пищи. Раздражая слизистую оболочку желудка, соль вызывает развитие многжества заболеваний, в том числе и слабоумия.
В свою очередь, продукты, содержащие алюминий оказывают токсическое воздействие на организм, мешают ему усваивать кальций, железо, цинк и другие элементы также повышая риск развития деменции.
Чтобы избежать опасного недуга в будущем необходимо правильно питаться, а также спать по 7-9 часов в сутки. И конечно, отказаться от никотина и алкоголя.