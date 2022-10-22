Два симптома могут указывать на опасное повышение холестерина

Состояние ног может свидетельствовать о высоких показателях «плохого» холестерина в артериях.

Холестерин может вредить артериям и привести к развитию у человека сердечно-сосудистых заболеваний, а также к возникновению инсульта. Об опасном состоянии могут сигнализировать внешние признаки, например состояние ног, сообщает Daily Express.

При высоком уровне «плохого» холестерина в артериях могут появляться бляшки. Из-за сужения сосудов приток крови к ногам ограничивается, что приводит к заболеванию периферических артерий. Первый признак этого недуга – боль в ногах, которая может распространяться на ягодицы и бедра. Боль может быть крайне сильной и ограничивать движение. Кроме того, возникает слабость, усталость, онемение мышц и чувство тяжести.

Есть и другие симптомы, указывающие на заболевание периферических артерий. К ним относят жгучую или ноющую боль в ступнях и пальцах ног с момент отдыха, особенно по ночам в положении лежа. Кожа на ногах может сильно охлаждаться и краснеть. Больного могут беспокоить незаживающие язвы на ступнях и пальцах ног, частые инфекции.