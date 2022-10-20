Врач заявил, что стресс разрушает сосуды

Длительный стресс оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, рассказал директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ, доктор медицинских наук Дмитрий Дупляков. Об этом сообщает "Газета.ру".

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"Хроническая усталость, стресс и негативные эмоции отрицательно влияют на здоровье и, в частности, на работу сердца, поэтому так важно следить за своим эмоциональным состоянием, не допускать резких перепадов настроения и не проваливаться в негативные эмоции", – сказал он.

По словам врача, стресс вызывает спазмирование сосудов и повышает давление. Это происходит из-за того, что в состоянии стресса организм оптимизирует работу всех систем, подготавливая их к интенсивной работе, но за этим напряжением должно последовать расслабление.

"Конечно, мы не можем заставить себя намеренно испытывать какие-то позитивные эмоции, но нужно стараться подбадривать себя, чтобы не провалиться в состояние упадка, которое может довести до депрессии", – отметил Дупляков.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей.