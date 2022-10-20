Врачи рассказали, как укрепить кости и обезопасить себя от переломов

Cегодня, 20 октября, отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Остеопороз в переводе с греческого означает «хрупкая кость». Опасность заболевания в том, что кости, утратившие свою прочность, легко ломаются даже при небольшой травме. Чаще всего это происходит в пожилом возрасте. Переломы, вызванные остеопорозом, являются основной причиной инвалидности и потери независимости у людей старшего возраста. О том, как уберечь себя от остеопороза, рассказала врач гематолог-ревматолог клинического диагностического центра, кандидат медицинских наук Дина Халикова. В группе риска По данным Всемирной организации здравоохранения, в России остеопорозом страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. Почему так происходит? За плотность наших костей отвечают витамин Д и кальций. Значительная часть жителей Нижегородской области находится в группе риска по остеопорозу уже по той причине, что мы все мы находимся на 56 й параллели северной широты, и у нас серьёзный дефицит витамина Д, который вырабатывается в коже под воздействием солнца. Минеральная плотность костной ткани снижается бессимптомно, и многие не подозревают о своей болезни до тех пор, пока кости не станут настолько хрупкими, что произойдёт перелом. Это может случиться даже при незначительной травме. Наиболее характерные при остеопорозе переломы – лучевой кости руки, позвоночника и шейки бедра. Обычно кости становятся хрупкими после 65 лет. Предрасположенность к остеопорозу имеют люди с тонкой костью, худые, с малым весом. При такой конституции, как правило, кости менее плотные, чем у крепких ширококостных людей. В группе риска также пациенты с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями: с патологией почек, сахарным диабетом, заболеваниями эндокринной системы, особенно щитовидной железы, при приёме некоторых лекарственных препаратов. Это так называемый вторичный остеопороз. Часто у пациента выявляется несколько причин развития заболевания – как связанные с обменом веществ костной ткани в старшем возрасте, так и обусловленные другими заболеваниями. После 65 лет для выявления остеопороза денситометрию нужно проводить раз в два года. Выявить до перелома Коварство остеопороза в том, что длительное время он никак себя не проявляет. Когда случается перелом при небольшой травме, например, при падении с высоты своего роста, остеопороз уже развился и требует лечения. Выявить остеопороз до перелома можно с помощью денситометрии. Это исследование позволяет определить минеральную плотность костной ткани. Важно определить и уровень кальция в крови – от него зависит, какая будет терапия и в какой дозировке. Когда пациенты впервые приходят после перелома, объём обследований достаточно широкий. Денситометрия не входит в программу диспансеризации, но можно попросить направление на это исследование у своего врача в поликлинике. Например, в диагностический центр на денситометрию часто приходят пациенты по направлению от терапевта, гинеколога, эндокринолога. Также проводят это исследование по полису ОМС в областной больнице имени Семашко, на базе городской больницы № 3 Нижнего Новгорода. Если по результатам исследования выявляется остеопения (состояние, предшествующее остеопорозу) или уже развившийся остеопороз, врач назначает лечение. В этом случае денситометрию потребуется проходить ежегодно. Если костная ткань соответствует возрастной норме, достаточно профилактических мер. Гуляем на здоровье Лучшая профилактика остеопороза – регулярные физические нагрузки и поддержание в крови необходимого уровня витамина Д. Надо чаще бывать на свежем воздухе. При этом совершенно необязательно загорать, достаточно частых прогулок, причём время года не имеет особого значения. Конечно, солнце, скрытое за облаками, даёт нашему организму меньшее количество витамина Д, чем летом, но он всё равно есть. Для укрепления костей нужны и постоянные физические нагрузки. Оптимальный вариант для пожилых людей – скандинавская ходьба, пилатес и бассейн. Эти три вида физической активности точно не навредят пациентам старшей возрастной группы. Полезны и пешие прогулки не менее четырёх раз в неделю по 40 – 60 минут. Физическая нагрузка разовьёт мышцы, а за счёт мышечной ткани человек в случае падения сумеет сгруппироваться и уменьшить вероятность получения травмы. Кроме того, всем взрослым жителям Нижегородской области показана профилактическая доза витамина Д в количестве 500 1000 единиц. Лечебные дозы подбираются в зависимости от состояния конкретного пациента. Профилактикой является и диета с кальцием и витамином Д. Кальций есть в молочных продуктах, особенно в сыре, в кунжутном масле, витамин Д – в рыбе, печени трески. Эти продукты можно включать в рацион каждый день.