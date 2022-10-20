Диетолог назвала продукты для хорошей памяти после 65 лет

"Если человек любит сладкое, то может организовать перекус, например, между завтраком и обедом. Он съедает 200–300 граммов фруктов или ягод. Лучше, чтобы они были, конечно, разные. То есть сегодня мы съели сливу, завтра – апельсин. Чем богаче у нас будет ассортимент, тем больше разной пользы мы будем получать", – уточнила специалист.