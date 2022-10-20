Диетолог назвала продукты для хорошей памяти после 65 лет

Людям старше 65 лет для сохранения хорошей памяти следует пить больше воды, а также есть проросшие семена, жирную рыбу, овощи, фрукты и ягоды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
"Неприятности с памятью после 65 лет прежде всего происходят у тех, у кого есть проблемы с сосудами и капиллярами", – говорит эксперт.
Чтобы продлить молодость головного мозга, диетолог советует придерживаться определенных правил в питании.
"Прежде всего, очень важно пить достаточное количество чистой воды, потому что в пожилом возрасте зачастую этот совет игнорируется", – объяснила она.
Значимый элемент в питании пожилых людей – это проросшие семена, считает диетолог. Они хорошо поддерживают все системы организма и благотворно воздействуют на память. Можно купить уже готовые проростки или самостоятельно прорастить семена.
Можно добавлять проростки в салаты, в смузи или просто съедать две столовые ложки таких семян в день. Они богаты витаминами группы B, витамином С и органическими минеральными веществами, - Анжелика Дюваль, врач-диетолог.
Кроме того, в рационе следует увеличить количество овощей, добавлять их к обеду и ужину, продолжает диетолог.
"Это могут быть любые овощи. Они нужны для того, чтобы кровь была достаточно жидкой, не сгущалась, проникала во все отделы нашего мозга, улучшая тем самым память", – отмечает специалист.
Обязательно следует употреблять жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. Она поможет укрепить сосуды и будет полезна для функционирования всего организма, подчеркнула Анжелика Дюваль.
"Ягоды обязательно должны быть в рационе. Лучше всего отдавать предпочтение синим ягодам. Это может быть черника, смородина, голубика, ежевика, черноплодная рябина. Такие темные ягоды очень хороши для памяти", - Анжелика Дюваль, врач-диетолог.
Диетолог советует отказаться от сладких продуктов, поскольку сахар делает сосуды и капилляры хрупкими. Лучше отдавать предпочтение более полезным природным сахарам из фруктов.
"Если человек любит сладкое, то может организовать перекус, например, между завтраком и обедом. Он съедает 200–300 граммов фруктов или ягод. Лучше, чтобы они были, конечно, разные. То есть сегодня мы съели сливу, завтра – апельсин. Чем богаче у нас будет ассортимент, тем больше разной пользы мы будем получать", – уточнила специалист.
Помимо того, эксперт посоветовала избегать красного мяса, а также жареных и жирных продуктов.