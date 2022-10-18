Врач назвал причины для установки слухового аппарата

"Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, но нужно помнить, что это не лечебное устройство, это как очки, которые позволяют лучше видеть", – рассказал Зайцев.