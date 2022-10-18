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37 минут назад

Врач назвал причины для установки слухового аппарата

Москва24

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал причины для установки пациентам слуховых аппаратов, сообщает News.ru.

Врач назвал причины для установки слухового аппарата
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, слуховой аппарат назначается при сенсоневральной тугоухости, когда имеется снижение функции слухового нерва. При этом важно, чтобы пациент чувствовал себя комфортно в зоне звуковых частот.

"Если пациент плохо слышит разговорную речь, тогда слуховой аппарат нужен. Если он не может общаться и нет разборчивости речи, то здесь тоже на помощь приходит слуховой аппарат, но нужно помнить, что это не лечебное устройство, это как очки, которые позволяют лучше видеть", – рассказал Зайцев.

Ранее врач Александр Мясников также рассказал, что наушники могут наносить серьезный вред здоровью. Он отметил, что безопасная нагрузка для слуха составляет 80 децибел.

Специалист призвал пользоваться студийными наушниками, поскольку они меньше влияют на здоровье.

Новости,Владимир Зайцев,Александр Мясников,
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