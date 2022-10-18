Лечение депрессии оказалось способно менять саму структуру мозга

Согласно новому исследованию, у некоторых пациентов с большим депрессивным расстройством (БДР) мозг может быть «перестроен» в течение нескольких недель при правильном лечении.

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Антидепрессанты, поведенческая терапия и электрошоковая терапия помогают не всем больным БДР, но немецкие учёные утверждают, что эти методы лечения способны изменять структуру мозга.

Ранние исследования показали, что серьёзная депрессия связана с изменениями объёма серого вещества и белого вещества. Она также связана с увеличением активности миндалины, которая влияет на эмоциональные переживания, сокращением гиппокампа, который играет важную роль в долговременном обучении и памяти и др.