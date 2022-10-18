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2 часа назад

Доступность лекарств предложили увеличить

Парламентская газетаиещё 1

В Совете Федерации считают, что перечень аптек, которые допустят к онлайн продажам рецептурных препаратов, надо расширить. Комитет палаты регионов по социальной политике 18 октября обсудил закон о проведении эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств, ранее он был принят Госдумой.

Доступность лекарств предложили увеличить
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ожидается, что проведение эксперимента начнется в марте 2023 года в Москве, а также Московской и Белгородской областях. Купить лекарства онлайн можно будет как по электронным, так и по бумажным рецептам. При этом на льготные препараты, которые отпускаются за счет бюджетных средств, эксперимент распространяться не будет.

Перечень препаратов для дистанционной торговли утвердят отдельно. Но уже известно, что к онлайн-продажам не допустят препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические лекарственные препараты и некоторые другие лекарства.

В рамках совещания сенаторы связались с депздравами регионов, которые участвуют в эксперименте. О полной готовности заявили в Москве и Белгородской области. Московская область приготовления завершает.

Как рассказал в Совфеде замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, право дистанционной продажи уже получили 400 аптек, включая крупные сети. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова, в свою очередь, заявила, что этого недостаточно и сеть аптек необходимо расширять. Без этого невозможно увеличить доступность лекарств, на что и направлен сам закон, уверена сенатор.

В целом, комитет поддержал закон о проведении эксперимента по онлайн продаже лекарств и рекомендовал палате регионов одобрить документ на ближайшем пленарном заседании.

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