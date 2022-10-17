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52 минуты назад

Российские медики разработали новый способ лечения роговицы глаза

Газета.Ru

В России разработали метод лечения вторичных дистрофий роговицы. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского государственного медицинского университета.

В России разработали новый способ лечения роговицы глаза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вторичные дистрофии — это тип заболеваний, которые возникают как следствие внешних факторов, вроде операций, инфекции или воспаления глаза. Новый метод лечения основан на клеточных технологиях: в ткань вводят набор клеток, полученных из крови животных.

«Коллектив ученых СибГМУ предложил новый способ лечения вторичных дистрофий роговицы глаза на основе клеточных технологий. Ученые установили, что благодаря применению нового метода на основе клеточных технологий отек пораженной роговицы рассасывается в 1,5-2 раза быстрее, а дистрофические проявления сокращаются в 1,2-1,5 раза по сравнению с другими методами лечения», — сообщается в релизе.

Оценка эффективности метода проходила с участием наиболее «тяжелых» пациентов. По словам авторов, уже через 3-5 дней люди сообщали об улучшении состояния, исчезновении болей и чувства инородного тела в глазу. Также прекращалась светобоязнь и беспричинное слезотечение. Спустя месяц после начала терапии отек роговицы уменьшился на четверть, а острота зрения возросла более чем в 6 раз.

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