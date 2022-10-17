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25 минут назад

Офтальмолог перечислила главные ошибки при ношении линз

Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог Елизавета Парова перечислила основные ошибки, которые совершают люди при ношении линз.

Офтальмолог перечислила ошибки при ношении линз
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, многие нарушают режим ношения линз. Большинство видов линз нельзя носить постоянно и тем более спать в них. Срок ношения зависит от разных факторов, в том числе от степени проникновения кислорода и содержания влаги. Необходимо внимательно изучить инструкцию.

За линзами нужен особый уход. Нужно своевременно менять раствор для дезинфекции линз, нельзя трогать их грязными руками. Несоблюдение этих правил провоцирует развитие воспалительных заболеваний, инфекций, передает aif.ru.

Если линза повреждена или человек неаккуратно ее надевает, он может повредить роговицу глаза, добавила врач.

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