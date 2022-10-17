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1 час назад

Инфекционист заявил, что вакцина защитит от египетского штамма гриппа

runews24.ru

В октябре Роспотребнадзор России сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения гриппом типа А (H3N2). Это известный ранее штамм, который претерпел некоторые изменения. Считается, что штамм берет начало в Египте.

Инфекционист заявил, что вакцина защитит от египетского штамма гриппа
Фото: runews24.rurunews24.ru

Эта вариация вируса чувствительна к имеющимся вакцинам от гриппа, поэтому защититься от него можно при помощи прививки, говорит врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. В частности, антигены к египетскому гриппу имеют трехвалентная и четырехвалентные вакцины.

Между тем, Роспотребнадзор держит ситуацию по распространению гриппа под контролем. Как отметила глава ведомства Анна Попова, в целом ситуация по респираторным инфекциям в России остается достаточно стабильной.

Новости,Андрей Поздняков,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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