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1 час назад

Врач предупредила о риске развития гастрита на нервной почве

RT на русском

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала, что нервные ситуации могут стать причиной стресс-индуцированного гастрита с серьёзными осложнениями.

Врач предупредила о риске развития гастрита на нервной почве
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«В зоне риска люди в любом возрасте, поскольку эта форма желудочного воспаления затрагивает всех, кто испытывает эмоционально-стрессовые ситуации», — объяснила специалист «Известиям».

К числу основных симптомов гастрита, вызванного стрессом, Савченко отнесла боль в животе и постоянный дискомфорт, тошноту, вздутие, плохое пищеварение, потерю аппетита, а также головную боль и общее недомогание.

Новости,Светлана Савченко,
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