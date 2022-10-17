Врач предупредила о риске развития гастрита на нервной почве

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала, что нервные ситуации могут стать причиной стресс-индуцированного гастрита с серьёзными осложнениями.

«В зоне риска люди в любом возрасте, поскольку эта форма желудочного воспаления затрагивает всех, кто испытывает эмоционально-стрессовые ситуации», — объяснила специалист «Известиям» .

К числу основных симптомов гастрита, вызванного стрессом, Савченко отнесла боль в животе и постоянный дискомфорт, тошноту, вздутие, плохое пищеварение, потерю аппетита, а также головную боль и общее недомогание.