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3 часа назад

Врач предупредил об опасности повышения иммунитета

Lenta.ru

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности самостоятельного повышения иммунитета. Соответствующий пост он опубликовал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Врач предупредил об опасности повышения иммунитета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что самостоятельное и «бездумное» повышение иммунитета ведет к аутоиммунным заболеваниям. Самым распространенным таким недугом, как отметил Продеус, является аутоиммунный тиреоидит, которым преимущественно болеют женщины. «Или ревматоидный артрит — им слабый пол тоже болеет в девять раз чаще, чем сильный», — добавил он.

В то же время врач отметил, что аутоиммунная патология у мужчин протекает более остро, чем у женщин.

«Иммунитету нужны сбалансированное питание, достаточный сон, минимум стрессов и физическая активность», — заключил медик.

Новости,Андрей Продеус,Первый канал,
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