Ученые выяснили, что недосып приводит к воспалениям

Ученые выяснили, как недосып влияет на здоровье человека. Доля этого группа исследователей из США провела эксперимент с участием 14 добровольцев. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В ходе эксперимента ученые наблюдали за тем, как люди реагируют на недосып. Так, первые шесть недель участники эксперимента спали по восемь часов в сутки. Затем в течение шести недель им разрешалось спать так, как они привыкли.

После время их сна сократили на 90 минут. Спустя шесть недель, ученые проверили, как организм добровольцев отреагировал на недосып.

Оказалось, что это привело к росту иммунных стволовых клеток в крови. Ученые считают, что такая реакция связана с внутренними воспалениями, возникшими на фоне недосыпа.

Также выяснилось, что недостаток сна увеличил риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. У добровольцев снизилась работоспособность, замедлились реакции, нарушился обмен веществ.