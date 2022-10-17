Российский врач развеял мифы о простуде

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус разрушил мифы о заболевании простудой.
Андрей Продеус рассказал, что простуда появляется не из-за сквозняков, а из-за вирусов и микробов, которые попадают в организм.
Специалист счел, что даже если пить холодную воду или есть мороженое, то не всегда можно заболеть. Отмечается, что для болезни нужен патоген. Если его нет, то болезнь не наступает. Переохлаждение лишь способствует развитию заболевания, а не становится его причиной, отметил специалист в личном Telegram-канале.