Российский врач развеял мифы о простуде

Специалист счел, что даже если пить холодную воду или есть мороженое, то не всегда можно заболеть. Отмечается, что для болезни нужен патоген. Если его нет, то болезнь не наступает. Переохлаждение лишь способствует развитию заболевания, а не становится его причиной, отметил специалист в личном Telegram-канале.