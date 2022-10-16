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44 минуты назад

Врач предупредил об опасности самолечения антибиотиками

Мослента

Об опасности самостоятельного приема антибиотиков во время простуды или гриппа в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, это может усугубить течение болезни и привести к осложнениям.

Врач предупредил об опасности самолечения антибиотиками
Фото: МослентаМослента

«Простуда глобально — вирусная инфекция. А вирусы антибиотиками не лечатся, у них совершенно иной принцип взаимодействия с организмом. Если мы начинаем пить антибиотики, то убиваем собственные микроорганизмы, но никак не влияем на вирус, и он продолжает существовать», — объяснил он.

При подобном приеме данного типа лекарств защитные силы организма перестают работать и начинают расходоваться на борьбу внутри организма, добавил Кондрахин. Кроме того, самолечение с помощью антибиотиков может закончиться интоксикацией организма.

«Человек вместо того, чтобы победить вирус, начинает страдать поносами, начинаются кишечные проблемы. Человек вынужден дальше принимать какие-то вещества, а вирус так и продолжит развиваться», — объяснил специалист.

По словам врача, назначить антибиотики пациенту может лишь квалифицированный специалист. При простуде же нужно применять только противовирусные лекарства и препараты, способствующие остановке развития вируса в организме, подчеркнул Кондрахин.

Ранее об опасности несвоевременного обращения за лечением предупредил врач-невролог, психиатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Руслан Исаев.

Новости,Андрей Кондрахин,Руслан Исаев,Минздрав РФ,
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