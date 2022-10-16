Врачи нашли лекарство против апноэ

Исследователи из Университета Флиндерса обнаружили, что антидепрессант ребоксетин может уменьшить тяжесть обструктивного апноэ сна. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Sleep Medicine.

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Ранее исследования показали, что комбинация препаратов ребоксетина и оксибутинина может быть эффективна при лечении обструктивного апноэ во сне.

Новое двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое исследование при участии 16 человек показало, что ребоксетин сам по себе может уменьшить тяжесть апноэ. Он уменьшал количество остановок дыхания у пациентов, а также повышал уровень кислорода. Добавление оксибутинина не вызывало дополнительных улучшений.

Синдромом обструктивного апноэ во сне поражает почти миллиард человек во всем мире. Золотым стандартом лечения является СИПАП-терапия, но иногда она неэффективна или неудобна.