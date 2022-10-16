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49 минут назад

Ежедневная ходьба снижает риск развития болезни Альцгеймера

FBM.ru

Ученые выяснили, что регулярная физическая активность не просто укрепляет и сохраняет здоровье человека, но и достоверно снижает риск развития ожирения, диабета, болезни Альцгеймера и многих других недугов. Научная работа опубликована в издании Nature Medicine.

Ходьба снижает риск развития болезни Альцгеймера
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам экспертов, ежедневная ходьба хорошо сказывается на здоровье человека. Благодаря таким физическим нагрузкам поддерживается мышечный тонус и нормальная работа сердечно-сосудистой системы.

Специалисты назвали доступность основным достоинством ходьбы. Для ежедневных прогулок нет необходимости приобретать какой-то инвентарь или специальную одежду. А шагомер сегодня можно установить на любой смартфон или умные часы.

При этом планка в 10 000 шагов в день не является приоритетом. Ученые подчеркнули, что эта цифра не является волшебным числом. Просто это хороший показатель того, насколько активен человек.

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