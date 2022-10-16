Биологи нашли гены, повышающие риск боли в плече в 6 раз

Несколько генов связали с повышенным риском синдрома замороженного плеча, характеризующегося болью и снижением мобильности сустава, сообщает The Journal of Bone & Joint Surgery.

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В исследовании использовались данные 2142 пациентов с адгезивным капсулитом (синдромом замороженного плеча) из крупной британской базы генетических данных UK Biobank. Наличие трех генетических вариантов (в локусах WNT7B, POU1F1 и MAU2) оказалось связано с почти шестикратным увеличением вероятности развития замороженного плеча. Ранее в других исследованиях была обнаружена связь между локусом WNT7B и замороженным плечом, а также с рядом других ортопедических заболеваний.

Зависимость была скорректирована с учетом других факторов, включая пол, наличие диабета, заболевания щитовидной железы, травмы плеча в анамнезе и курение. Риск развития состояния у носителей генетических вариантов был в четыре раза выше, чем у больных диабетом, в два раза, чем у людей с болезнями щитовидной железы.

Опаснее генетической предрасположенности оказалось курение: у курильщиков синдром замороженного плеча диагностировался в 11 раз чаще.