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1 час назад

Биологи нашли гены, которые повышают риск боли в плече в шесть раз

Газета.Ru

Несколько генов связали с повышенным риском синдрома замороженного плеча, характеризующегося болью и снижением мобильности сустава, сообщает The Journal of Bone & Joint Surgery.

Биологи нашли гены, повышающие риск боли в плече в 6 раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании использовались данные 2142 пациентов с адгезивным капсулитом (синдромом замороженного плеча) из крупной британской базы генетических данных UK Biobank. Наличие трех генетических вариантов (в локусах WNT7B, POU1F1 и MAU2) оказалось связано с почти шестикратным увеличением вероятности развития замороженного плеча. Ранее в других исследованиях была обнаружена связь между локусом WNT7B и замороженным плечом, а также с рядом других ортопедических заболеваний.

Зависимость была скорректирована с учетом других факторов, включая пол, наличие диабета, заболевания щитовидной железы, травмы плеча в анамнезе и курение. Риск развития состояния у носителей генетических вариантов был в четыре раза выше, чем у больных диабетом, в два раза, чем у людей с болезнями щитовидной железы.

Опаснее генетической предрасположенности оказалось курение: у курильщиков синдром замороженного плеча диагностировался в 11 раз чаще.

Замороженное плечо — одно из наиболее распространенных заболеваний плеча, встречающееся у 10% людей в какой-то момент их жизни. Потеря подвижности при синдроме замороженного плеча возникает в результате фиброза (утолщения) капсулы вокруг плечевого сустава, и этот процесс в значительной мере контролируется выявленными в исследовании генами. Авторы считают, что их результаты могут дать новое представление о причинах, профилактике и лечении адгезивного капсулита.

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