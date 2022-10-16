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2 часа назад

Профессор Хубчандани связал частую изжогу с развитием ишемической болезни сердца

Слово и Дело

Частая изжога может являться признаком опасного заболевания — ишемической болезни сердца. Об этом в беседе с изданием Eat This Not That заявил профессор Университета в Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани.

Врач рассказал, чем опасна изжога
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист перечислил основные симптомы ишемической болезни сердца. По его словам, чаще всего пациенты, страдающие от этого состояния, жалуются на боли в груди. При этом самочувствие пациента может значительно ухудшаться во время стресса.

«Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь», — объяснил профессор.

Неочевидными признаками ишемической болезни сердца являются изжога, а также расстройство желудка. Кроме того, у пациентов могут наблюдаться боли в плече, животе, руках и спине. Хубчандани рекомендует обратиться за медицинской помощью в случае появления данных симптомов.

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