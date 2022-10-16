Специалисты рассказали о самой полезной кухне в мире

Как сообщает сербское издание Pravda, средиземноморская кухня помогает снизить шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, блюда этой кухни играют важную роль в профилактике развития сахарного диабета.

Отмечают специалисты и японскую кухню. Например, по словам ученых, в азиатских странах ниже статистика заболеваемости раком молочной железы. Это может быть связано с частым употреблением тофу, супа мисо и блюд с добавлением соевого соуса.