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3 часа назад

Специалисты рассказали о самой полезной кухне в мире

Волгоградская правда

По мнению диетологов, средиземноморская кухня является самой оптимальной для поддержания здоровья.

Специалисты рассказали о самой полезной кухне в мире
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает сербское издание Pravda, средиземноморская кухня помогает снизить шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, блюда этой кухни играют важную роль в профилактике развития сахарного диабета.

Эксперты уверяют, что средиземноморский рацион питания рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Отмечают специалисты и японскую кухню. Например, по словам ученых, в азиатских странах ниже статистика заболеваемости раком молочной железы. Это может быть связано с частым употреблением тофу, супа мисо и блюд с добавлением соевого соуса.

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