Ученые увеличили время для эффективной помощи после инсульта

Российские ученые из РНИМУ имени Н.И.Пирогова и НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского увеличивают продолжительность времени, в течение которого можно оказать эффективную помощь больному после инсульта. Об этом сообщили в Российском научном фонде.

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В частности, ученые смогли синтезировать новое вещество, которое эффективно восстанавливает когнитивные и двигательные функции у животных после перенесенного инсульта.