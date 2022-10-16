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43 минуты назад

Российские ученые увеличили время для эффективной помощи после инсульта

runews24.ruиещё 1

Российские ученые из РНИМУ имени Н.И.Пирогова и НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского увеличивают продолжительность времени, в течение которого можно оказать эффективную помощь больному после инсульта. Об этом сообщили в Российском научном фонде.

Ученые увеличили время для эффективной помощи после инсульта
Фото: runews24.rurunews24.ru

В частности, ученые смогли синтезировать новое вещество, которое эффективно восстанавливает когнитивные и двигательные функции у животных после перенесенного инсульта.

Отмечается, что в случае дальнейших успешных испытаний «золотые часы», в течение которых можно улучшить состояние человека после инсульта, будет увеличено с шести до 24 часов.

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