Ученые увеличили время для эффективной помощи после инсульта

Российские ученые из РНИМУ имени Н.И.Пирогова и НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского увеличивают продолжительность времени, в течение которого можно оказать эффективную помощь больному после инсульта. Об этом сообщили в Российском научном фонде.
В частности, ученые смогли синтезировать новое вещество, которое эффективно восстанавливает когнитивные и двигательные функции у животных после перенесенного инсульта.
Отмечается, что в случае дальнейших успешных испытаний «золотые часы», в течение которых можно улучшить состояние человека после инсульта, будет увеличено с шести до 24 часов.