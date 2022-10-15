Деменцию смогли выявить за 9 лет до диагноза

Учёные смогли определить первые признаки деменции за 9 лет до постановки диагноза. Об исследовании Кембриджского университета рассказали в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

В разных тестах приняли участие почти 500 тыс. жителей Британии в возрасте от 40 до 69 лет. Они решали задачи, также проверялась их память и реакция.

Учёные заметили, что у тех, кто испытывал при этом затруднения, в будущем развивалась болезнь Альцгеймера или лобно-височная деменция.