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11 часов назад

Деменцию смогли выявить за 9 лет до диагноза

Москва меняется

Учёные смогли определить первые признаки деменции за 9 лет до постановки диагноза. Об исследовании Кембриджского университета рассказали в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Деменцию смогли выявить за 9 лет до диагноза
Фото: Кадр из фильма "Отец"Кадр из фильма "Отец"

В разных тестах приняли участие почти 500 тыс. жителей Британии в возрасте от 40 до 69 лет. Они решали задачи, также проверялась их память и реакция.

Учёные заметили, что у тех, кто испытывал при этом затруднения, в будущем развивалась болезнь Альцгеймера или лобно-височная деменция.

Отмечается, что это позволит заранее выявлять людей, входящих в группу риска, и начинать терапию.

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