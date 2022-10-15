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2 часа назад

Доктор Мясников объяснил, на что указывает длительная боль в суставах

РИА "ФедералПресс"иещё 1

«Любой вирус может вызывать суставные боли. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Но обращаем внимание в первую очередь на симптомы, потому что они разные», – подчеркнул он.

Доктор Мясников объяснил, на что указывает длительная боль в суставах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам специалиста, артрит кистей рук может возникнуть из-за сильных стрессов или генетической предрасположенности. Кроме того, развитию болезни способствуют повышенная нагрузка на руки, ожирение и гормональная перестройка.

Александр Мясников напомнил, что у женщин артрит кистей рук возникает в 2,5 раза чаще, чем у мужчин. При этом его диагностируют, как правило, в возрасте от 40 до 55 лет. Об этом врач рассказал в эфире программы «О самом главном». Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Мясников рассказал, кому нельзя есть капусту. Оказалось, что этот овощ негативно влияет на работу щитовидной железы.

Новости,Александр Мясников,
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