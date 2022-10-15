Названо безопасное время прослушивания музыки в наушниках

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, сколько времени в день можно слушать музыку в наушниках без вреда для здоровья. Его слова приводит Ura.ru.

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Медик назвал безопасное время прослушивания музыки в наушниках и призвал уделять этому занятию по полчаса два раза в день или непрерывно один час. По его мнению, этих минут хватит для того, чтобы насладиться композициями и не навредить слуховому нерву.

«Но при условии, что музыка будет спокойная, не группа Rammstein. Здесь мы говорим о внутреннем ухе, о кортиевом органе, о слуховом нерве, о волосковых клетках, которые могут угасать, и слух человека снижается», — подчеркнул Зайцев.

Врач добавил, что правила использования наушников распространяются и на взрослых. Со временем слух снижается, а громкие звуки только усугубляют этот процесс.