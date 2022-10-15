Российские врачи спасли 8-летнюю девочку с редчайшей патологией

Волгоградские кардиохирурги провели сложнейшую операцию маленькой пациентке с аномалией коронарной артерии. Такая патология встречается в 1 случае на 2 млн человек.

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В 2022 году почти 100 высокотехнологических операций на сердце и сосудах выполнили детям специалисты Волгоградского областного кардиологического центра.

Одной из пациенток стала 8-летняя волгоградка с редчайшей патологией сосудов сердца. Медики диагностировали у девочки аномалию коронарной артерии, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Чтобы спасти жизнь ребенку, волгоградские врачи провели сложнейшую операцию с остановкой сердца в условиях искусственного кровообращения. Теперь орган будет получать насыщенную кислородом кровь. Это позволит избежать сосудистых катастроф.

После операции осложнений у девочки не возникло. Сейчас она амбулаторно наблюдается у детского кардиолога.