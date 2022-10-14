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3 часа назад

Женщина родила ребенка «в рубашке»

Lenta.ru

Жительница бразильского муниципалитета Ипора родила двух дочерей-двойняшек, одна из которых появилась на свет «в рубашке». Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина родила ребенка «в рубашке»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врачи провели роженице Найаре Сантос кесарево сечение. К удивлению врачей, одна из новорожденных девочек оказалась внутри амниотического мешка. Такие случаи очень редки и встречаются в одном случае на 80 тысяч родов.

Во время беременности у каждого ребенка формируется свой амниотический мешок — желеобразная оболочка, которая покрывает плод. Как правило, амниотический мешок разрывается перед родами. В таком случае говорят, что у роженицы «отошли воды». При рождении ребенка «в рубашке» нужно быстро разорвать оболочку, чтобы ребенок мог дышать, так как ему больше не поступает кислород от матери.

По словам акушерки Леандра Кампос, рождение ребенка в амниотическом мешке — это удивительный случай.

«Мне приходилось принимать такие роды, но впервые ребенок был в тазовом предлежании. Подобное бывает особенно редко», — пояснила она, подчеркнув, что нужно обладать определенным уровнем мастерства, чтобы принять роды ребенка «в рубашке».

В прошлом такие роды называли «русалочьими» или «скрытыми», а с детьми, появившимися на свет в амниотическом мешке, было связано множество суеверий. Считалось, что они станут великими или будут удачливыми по жизни. Другое верование гласило, что родившиеся «в рубашке» люди никогда не утонут.

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