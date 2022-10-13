Врачи не обнаружили связи между типом диеты и риском деменции

Ученые из Лундского университета в Швеции выяснили, что определенный тип питания никак не связан с риском развития деменции. Исследование опубликовано в журнале Neurology.
В исследовании приняли участие 28 тыс. человек из Швеции. Пациенты имели средний возраст 58 лет и не имели симптомов деменции в начале исследования. За ними следили в течение 20 лет. К концу исследования у 1943 человек (6,9%) была диагностирована деменция, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию.
После поправки на возраст, пол и образование исследователи не обнаружили связи между соблюдением обычной или средиземноморской диеты и снижением риска развития деменции.
Средиземноморская диета включает в себя высокое потребление овощей, бобовых, фруктов, рыбы и полезных жиров, таких как оливковое масло, и низкое потребление молочных продуктов, мяса и насыщенных жирных кислот. Ученые не исключают, что она все же может влиять на риск возникновения деменции, но в их исследовании связи не обнаружилось. Кроме того, на результаты ученых могло повлиять то, что участники самостоятельно оценивали свои пищевые привычки и образ жизни, а потому могли не быть абсолютно объективны.