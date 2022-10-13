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3 часа назад

11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания

Lenta.ru

11-летний Оливер Робертсон из Великобритании всю жизнь сидит на строгой диете и не ест белковые продукты из-за редкого врожденного заболевания. Об этом сообщает The Mirror.

11-летнего мальчика посадили на строгую диету из-за редкого заболевания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У мальчика фенилкетонурия — наследственное, редко встречающееся заболевание, которое проявляется в нарушении расщепления аминокислот, из-за чего в его организме образуется большое количество белка. Избыток белка в мозге или крови Оливера может привести к необратимым повреждениям организма.

Родители мальчика, Джина и Каллум Робертсоны, узнали о заболевании сына сразу после его рождения. «Эта болезнь будет у него всю жизнь, и если он не будет придерживаться определенной диеты или принимать добавки, это может привести к повреждению мозга», — говорит мать. Врачи запретили мальчику есть мясо, рыбу, молочные и бобовые продукты, однако ему разрешено есть небольшое количество картофеля и макарон.

Помимо Оливера, у Джины и Каллума есть еще двое детей, поэтому семейный поход в кафе становится трудной задачей. «Мы не можем пойти туда, куда хотим, поэтому зачастую Оливер ест картофель и овощи, что не очень хорошо», — рассказывает мать. Джина добавила, что выбирать продукты в магазине гораздо проще в связи с появлением большого количества вегетарианской еды, которая не содержит много белка.

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