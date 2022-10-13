Офтальмолог посоветовала регулярно проверять зрение

«Отсутствие коррекции или недостаточная коррекция не тренируют глаза, а, наоборот, приводят к постоянному напряжению глазной мышцы и часто — к дальнейшему ухудшению зрения, а также усталости глаз и головным болям. Поэтому важно носить очки или линзы, если у вас есть проблемы со зрением», — сказала Лобанова.