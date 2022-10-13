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38 минут назад

Офтальмолог Лобанова посоветовала регулярно проверять зрение

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Доцент кафедры офтальмологии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Ирина Лобанова посоветовала регулярно проверять зрение, чтобы сохранить здоровье глаз.

Офтальмолог посоветовала регулярно проверять зрение
Фото: RT RT

В беседе Life.ru она также рекомендовала использовать средства коррекции, если в этом есть необходимость.

«Отсутствие коррекции или недостаточная коррекция не тренируют глаза, а, наоборот, приводят к постоянному напряжению глазной мышцы и часто — к дальнейшему ухудшению зрения, а также усталости глаз и головным болям. Поэтому важно носить очки или линзы, если у вас есть проблемы со зрением», — сказала Лобанова.

По её словам, если работа связана с длительным нахождением у монитора, то желательно каждый час отвлекаться от экрана и делать небольшую зарядку.

Кроме того, врач посоветовала правильно питаться и защищать глаза от ультрафиолета.

Ранее президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян в разговоре с URA.RU рассказал, почему не стоит смотреть телевизор или читать при выключенном свете.

Новости,Ирина Лобанова,
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