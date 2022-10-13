Мертвец впервые стал донором кишечника для живого человека

Группа учёных из испанской Университетской больницы Ла-Пас в Мадриде провела крайне необычную операцию. В рамках неё, впервые в истории, кишечник мертвеца был пересажен живому человеку.
Пациентом, которому понадобилась операция, стала 13-месячная девочка. У неё с самого первого месяца жизни была диагностирована кишечная недостаточность, в результате чего единственным вариантом была операция.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня подобные хирургические процедуры с органом от асистолического донора никогда не оборачивались успехом. Но в этот раз проблемы обошли врачей стороной.
Сообщается, что девочку уже выписали из госпиталя. На данный момент её состояние описывается как хорошее.
Напомним, что ещё в июле 2022 года американские специалисты пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 72-летнему мужчине. Правда, тогда речь шла об умершем от смерти мозга пациенте.