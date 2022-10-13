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1 час назад

Мертвец впервые стал донором кишечника для живого человека

Ferra.ru

Группа учёных из испанской Университетской больницы Ла-Пас в Мадриде провела крайне необычную операцию. В рамках неё, впервые в истории, кишечник мертвеца был пересажен живому человеку.

Мертвец впервые стал донором кишечника для живого человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пациентом, которому понадобилась операция, стала 13-месячная девочка. У неё с самого первого месяца жизни была диагностирована кишечная недостаточность, в результате чего единственным вариантом была операция.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня подобные хирургические процедуры с органом от асистолического донора никогда не оборачивались успехом. Но в этот раз проблемы обошли врачей стороной.

Сообщается, что девочку уже выписали из госпиталя. На данный момент её состояние описывается как хорошее.

Напомним, что ещё в июле 2022 года американские специалисты пересадили сердце генетически модифицированной свиньи 72-летнему мужчине. Правда, тогда речь шла об умершем от смерти мозга пациенте.

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