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56 минут назад

Американские ученые разработали тест для выявления рака поджелудочной с точностью выше 90%

Газета.Ru

Ученые из Университета Питтсбурга разработали тест для ранней диагностики рака поджелудочной железы, который сейчас отличается высочайшим уровнем смертности из-за позднего обнаружения. Результаты опубликованы в журнале Gastroenterology.

Ученые разработали тест для выявления рака поджелудочной с точностью выше 90%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Примерно у 15% американцев наблюдаются кисты в поджелудочной железе. Муцинозные кисты в редких случаях могут приводить к раку, в то время как немуцинозные являются доброкачественными. Знание типов кист необходимо для оценки риска развития рака поджелудочной железы. PancreaSeq основана на обнаружении мутаций в 22 генах, в том числе KRAS и GNAS.

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В исследовании технологии PancreaSeq приняли участие более 1800 пациентов в 31 центре в США. Ученые проанализировали молекулярные и генетические маркеры в жидкости, собранной из кист поджелудочных желез пациентов. За участниками наблюдали в течение двух лет. Тест выявил 88% муцинозных кист, перешедших в рак, со специфичностью 98%. Высокая специфичность означает малое количество ложноположительных результатов.

Исследование клеток под микроскопом позволило точнее найти изменения, связанные с раком. Точность при этом возросла до 93%, а специфичность осталась практически такой же высокой, на уровне 95%. PancreaSeq также смог обнаружить немуцинозные кисты и нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы, называемые PanNETS.

Эти опухоли, как правило, доброкачественные, но могут привести к летальному исходу, если они распространяются из поджелудочной железы в другие части тела. Новая технология оказалось гораздо точнее, чем традиционные. Расширенная версия нового теста, включающая более широкий спектр биомаркеров, уже доступна для пациентов как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.

Авторы надеются, что PancreaSeq не только улучшит раннее выявление рака поджелудочной железы, но и благодаря высокой специфичности позволит избежать ненужных хирургических вмешательств по удалению доброкачественных кист. Хотя рак поджелудочной железы встречается редко, он часто смертелен: большинство пациентов умирают в течение нескольких лет после постановки диагноза из-за слишком позднего выявления заболевания.

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