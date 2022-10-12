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1 час назад

Онколог Минздрава напомнил очевидные симптомы рака молочной железы

Lenta.ruиещё 1

Большинство симптомов рака молочной железы можно обнаружить при самообследовании, потому необходимо проводить его не реже раза в месяц, заявил главный внештатный онколог Минздрава Коми Андрей Галин. О важности самодиагностики он напомнил россиянкам в беседе с «Аргументами и фактами».

Онколог Минздрава напомнил очевидные симптомы рака молочной железы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время самостоятельного осмотра можно невооруженным взглядом заметить практически все очевидные признаки рака груди, отметил врач. К ним он отнес втяжение молочной железы и боли в ней, изменение состояния кожных покровов, в частности, покраснения, сыпь, подолгу не заживающие язвы и эрозии.

Также, по словам врача, для ранней диагностики онкологического заболевания необходимо следить за любыми изменениями в области сосков. Изменение формы, боль при прикосновении и необычные выделения должны вызывать настороженность. Среди других симптомов Галин назвал уплотнения в молочной железе, изменение ее размеров и увеличение лимфоузлов.

Помимо регулярного самообследования, онколог рекомендовал раз в год проходить профилактический осмотр у врача и делать УЗИ молочных желез. После сорока лет показана маммография.

Ранее онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов назвал способ обнаружить онкологию на самой ранней стадии. По его словам, обнаружить заболевание до появления симптомов поможет только регулярный профилактический осмотр.

Новости,Андрей Галин,
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