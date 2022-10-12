Онколог Минздрава напомнил очевидные симптомы рака молочной железы

Большинство симптомов рака молочной железы можно обнаружить при самообследовании, потому необходимо проводить его не реже раза в месяц, заявил главный внештатный онколог Минздрава Коми Андрей Галин. О важности самодиагностики он напомнил россиянкам в беседе с «Аргументами и фактами».

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Во время самостоятельного осмотра можно невооруженным взглядом заметить практически все очевидные признаки рака груди, отметил врач. К ним он отнес втяжение молочной железы и боли в ней, изменение состояния кожных покровов, в частности, покраснения, сыпь, подолгу не заживающие язвы и эрозии.

Также, по словам врача, для ранней диагностики онкологического заболевания необходимо следить за любыми изменениями в области сосков. Изменение формы, боль при прикосновении и необычные выделения должны вызывать настороженность. Среди других симптомов Галин назвал уплотнения в молочной железе, изменение ее размеров и увеличение лимфоузлов.

Помимо регулярного самообследования, онколог рекомендовал раз в год проходить профилактический осмотр у врача и делать УЗИ молочных желез. После сорока лет показана маммография.