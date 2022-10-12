Врачи напоминают об опасности невылеченного зуба

В отделение челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы доставили пациентку с сильным отеком шеи, высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание. После обследования врачи установили диагноз - медиастинит. Это интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную клетку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Позже выяснилось, что к таким последствиям пациентку привел гнилой зуб. Она боялась идти к стоматологу, занялась самолечением и это привело к развитию воспалительных процессов и, как следствие, к хирургическому вмешательству.