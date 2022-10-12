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2 часа назад

Подмосковные врачи напоминают, что невылеченный зуб может привести на больничную койку

Вести Подмосковья

В отделение челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы доставили пациентку с сильным отеком шеи, высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание. После обследования врачи установили диагноз - медиастинит. Это интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную клетку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Врачи напоминают об опасности невылеченного зуба
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Позже выяснилось, что к таким последствиям пациентку привел гнилой зуб. Она боялась идти к стоматологу, занялась самолечением и это привело к развитию воспалительных процессов и, как следствие, к хирургическому вмешательству.

Операция, по рассказу медиков, была не из легких, поскольку вскрывать пришлось не только шею, но и грудную клетку. Для проведения экстренной помощи был вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. Но теперь жизни и здоровью пациентки уже ничего не угрожает, она переведена из реанимации в простую палату.

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