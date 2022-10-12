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3 часа назад

Девушка узнала о смертельном заболевании благодаря нападению быка на родео

Lenta.ru

В США бык во время родео напал на зрительницу и таким образом помог ей узнать о смертельно опасном заболевании. Об этом сообщает New York Post.

Девушка узнала о смертельной болезни благодаря нападению быка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя Пейдж Кинг отправилась на родео вместе со своим молодым человеком. Во время шоу бык неожиданно запрыгнул на трибуну с арены и побежал в сторону зрителей. По словам девушки, она не сразу поняла, что происходит.

«В итоге я упала на землю. Помню только, как парень взял меня на руки», — вспоминает она.

Как выяснилось, бык ударил ее копытом. Хотя Кинг отделалась синяками и ссадинами, ее все же доставили в больницу. Во время осмотра врач обратил внимание на шишку у нее на шее, и направил девушку к онкологу. Специалист диагностировал у нее злокачественную опухоль щитовидной железы. Если бы не нападение быка, смертельная болезнь могла остаться незамеченной.

Пока остается неясным, распространился ли рак на лимфоузлы: это станет известно лишь после операции. По словам девушки, она старается сохранять позитивный настрой и надеется, что ей не понадобится химиотерапия.

Ранее сообщалось, что 72-летняя Джой Милн из шотландского горда Перт, Великобритания, смогла по запаху обнаружить болезнь Паркинсона у своего мужа. Ученые заинтересовались способностью женщины определять заболевание по запаху.

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