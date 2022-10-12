Геронтолог рассказал, от чего зависят темпы старения

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал в беседе с URA.RU, что скорость старения зависит от четырех групп факторов.
«Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет», — отметил врач.
Третья группа факторов, по словам Прощаева, связана с экологией: жизнь в неблагоприятной окружающей среде повышает скорость старения.
Четвертая категория факторов – заболевания, который накапливает человек в течение жизни, добавил геронтолог.
«Сказать какая из этих групп факторов имеет ведущее значение, довольно сложно. <…> Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока является еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», — резюмировал Прощаев.
Ранее врачи из Института исследований старения имени Артура Маркуса выяснили, что низкое потребление фруктов, овощей и других полезных продуктов, а также высокое потребление выпечки, жареной пищи и жирного мяса увеличивают риск одновременного возникновения депрессии и старческой немощи.