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4 часа назад

Геронтолог Прощаев: темпы старения зависят от генетики, экологии и образа жизни человека

Газета.Ruиещё 3

Геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал в беседе с URA.RU, что скорость старения зависит от четырех групп факторов.

Геронтолог рассказал, от чего зависят темпы старения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет», — отметил врач.

Третья группа факторов, по словам Прощаева, связана с экологией: жизнь в неблагоприятной окружающей среде повышает скорость старения.

Четвертая категория факторов – заболевания, который накапливает человек в течение жизни, добавил геронтолог.

«Сказать какая из этих групп факторов имеет ведущее значение, довольно сложно. <…> Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока является еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», — резюмировал Прощаев.

Ранее врачи из Института исследований старения имени Артура Маркуса выяснили, что низкое потребление фруктов, овощей и других полезных продуктов, а также высокое потребление выпечки, жареной пищи и жирного мяса увеличивают риск одновременного возникновения депрессии и старческой немощи.

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