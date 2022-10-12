Геронтолог рассказал, от чего зависят темпы старения

«Сказать какая из этих групп факторов имеет ведущее значение, довольно сложно. <…> Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока является еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», — резюмировал Прощаев.