Иммунолог Андрей Образцов рассказал, что осенью много неожиданных аллергенов, способных вызвать ухудшение самочувствия. Подробностями эксперт поделился в беседе с порталом " АиФ.ру ".

По словам медика, осенью могут происходить резкие приступы аллергии не только из-за самих аллергенов, но и из-за простуды:

"Основными видами осенних аллергенов являются споры микроскопических плесневых грибов, размножающихся на опавших листьях. В теплую осеннюю погоду аллергики страдают от пыльцы растений, как весной и летом".

Чтобы облегчить приступы аллергии, следует обратиться к аллергологу-иммунологу, который, в свою очередь, назначит необходимые препараты. Образцов также отметил, что антигистаминные препараты, которые продаются без рецепта, могут принести временное облегчение, но не устраняют причины заболевания.