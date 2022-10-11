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1 час назад

Иммунолог Образцов раскрыл неожиданный источник аллергии осенью

Мария Иглина

Иммунолог Андрей Образцов рассказал, что осенью много неожиданных аллергенов, способных вызвать ухудшение самочувствия. Подробностями эксперт поделился в беседе с порталом "АиФ.ру".

По словам медика, осенью могут происходить резкие приступы аллергии не только из-за самих аллергенов, но и из-за простуды:

"Основными видами осенних аллергенов являются споры микроскопических плесневых грибов, размножающихся на опавших листьях. В теплую осеннюю погоду аллергики страдают от пыльцы растений, как весной и летом".

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Чтобы облегчить приступы аллергии, следует обратиться к аллергологу-иммунологу, который, в свою очередь, назначит необходимые препараты. Образцов также отметил, что антигистаминные препараты, которые продаются без рецепта, могут принести временное облегчение, но не устраняют причины заболевания.

Ранее невролог объяснил, когда не нужно пить обезболивающие.

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